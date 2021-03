A exposição, instalada nas dependências do Empório, conta com 30 imagens de mulheres trabalhadoras Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 12:00

Rio das Ostras - O Empório da Estação de Rocha Leão abriu suas portas para homenagear o sexo feminino neste mês de março. Estreou nesta terça-feira, dia 9, a Exposição Mulheres, que apresenta o olhar diferenciado sobre o cotidiano de mulheres comuns em sua rotina diária, sob o olhar das fotógrafas Janaína Souza, Camila Catarina e Joana Camila.



A exposição, instalada nas dependências do Empório, conta com 30 imagens de mulheres trabalhadoras, nas mais variadas profissões e atividades, em suas ações rotineiras. Além de ser uma homenagem ao mês da Mulher, a mostra tem como objetivo revelar, pela fotografia, que por trás de cada uma das mulheres retratadas existem lindas histórias de lutas e conquistas.



A Exposição Mulheres fica no Empório até o final de março no Empório da Estação, localizado na Praça do Trem, em Rocha Leão. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 16h às 20h.