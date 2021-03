As barreiras funcionarão na localidade Vila Verde e na ponte sobre o Rio São João, em Barra de São João Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 18/03/2021 17:19 | Atualizado 18/03/2021 18:09

Rio das Ostras - Com o objetivo de combater a propagação do novo Coronavírus, neste momento em que o Brasil passa pela pior fase da pandemia da Covid-19, os municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu resolveram implantar barreiras sanitárias, a partir do próximo sábado (20), das 6h às 20h.

Em reunião, na manhã desta quinta (20), os prefeitos Marcelino Borba, de Rio das Ostras, e Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, assinaram um Termo de Cooperação de combate ao coronavírus e afirmaram que, somente moradores com comprovante de residência, trabalhadores com comprovação, pacientes com consultas devidamente comprovadas, veículos oficiais em serviço e ambulâncias terão permissão para passar nas barreiras.

Prefeitos Marcelino Borba e Ramon Gidalte assinaram Termo de cooperação Divulgação/Jonathan Vidal

As barreiras funcionarão na localidade Vila Verde e na ponte sobre o Rio São João, em Barra de São João. As secretarias de Segurança Pública, Saúde e Guarda Municipal, de ambos os municípios, irão monitorar a circulação de pessoas, bem como, fiscalizar para que nenhuma pessoa com sintomas de síndrome gripal ou Covid-19, entre nas cidades. Os que apresentarem febre serão encaminhados às redes municipais de saúde.

“A guerra contra a Covid-19 é de todos. Quando trabalhamos juntos, ficamos mais fortes e mais estruturados para combater a propagação do vírus. Precisamos que a população também faça sua parte. Mais do que nunca é preciso a conscientização dos munícipes. É fundamental que todos cumpram os protocolos de prevenção e as determinações dos Decretos Municipais. Juntos vamos evitar dias piores”, disse o prefeito Marcelino Borba.



De acordo com o Boletim de Saúde de Rio das Ostras, atualmente, a cidade está com 100% dos leitos UTI ocupados, 8.117 casos confirmados e 213 óbitos, provocados pela Covid-19. Já em Casimiro de Abreu, o Boletim do Coronavírus mostra 3.740 casos confirmados e 70 óbitos.