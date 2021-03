Atendimento ao público limitado é mais uma forma de prevenção ao contágio do coronavírus Divulgação/Cláudio Pacheco

Publicado 22/03/2021 14:00

Rio das Ostras - Com o agravamento da pandemia em Rio das Ostras, a Cidade voltou à Bandeira Vermelha e uma série de medidas vêm sendo adotadas para diminuir o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). A Secretaria Municipal de Educação, que já vinha seguindo todas as orientações sanitárias dos órgãos de Saúde e iniciou o ano letivo com atividades remotas, agora adotou novas medidas de prevenção e restringiu o horário de atendimento ao público nas escolas.

Por meio da Resolução nº 09/2021, a Secretaria de Educação determinou que as unidades escolares façam atendimento presencial apenas nas terças e quintas-feiras, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. Nos demais dias da semana, serão realizados exclusivamente serviços internos. Esse novo horário permanecerá em vigor, inicialmente, até o dia 16 de abril.

Outra medida para ajudar a conter o contágio pela Covid-19 neste período em que Rio das Ostras está com a Bandeira Vermelha é a suspensão da entrega das apostilas de atividades pedagógicas impressas nas unidades de ensino.