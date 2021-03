Por O Dia

Rio das Ostras - Um grupo de estudantes de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, disputa um importante prêmio na 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), no próximo dia 27 de março. A partir das aulas de Robótica do Colégio Pensi, o grupo formado por Maria Eduarda Fernandes, Bruna Nascimento e Caio Braga criou o SMAP (Sistema Móvel Anti-Pragas), um dispositivo móvel para regular a temperatura das plantas e adotar as providências necessárias para combater pragas. O evento conta com mais de 300 projetos inscritos e foi criado com o objetivo de estimular os alunos a investirem na pesquisa científica. A Febrace tem patrocínio da Petrobras e é organizada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

mostrar que, mesmo a partir de uma cidade do interior fluminense, em um momento delicado da pandemia, é possível produzir ciência e encontrar soluções para tornar o mundo um lugar melhor. O SMAP é um sistema que aumenta a temperatura em estufas ou outros espaços fechados, a partir de controle por dispositivo móvel, durante tempo suficiente para matar as pragas, ainda em fase de desenvolvimento, presentes nas plantas. O sistema utiliza peltier (pastilha de aquecimento) e termômetros. Conheça mais o projeto: https://febrace.org.br/virtual/2021/AGR/20

“O Brasil passou a ser o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mas, apesar desse aumento, por ironia mesmo, nos últimos 10 anos os episódios envolvendo pragas cresceu seis vezes nas plantações do país. Assim, percebemos que os agrotóxicos podem, a longo prazo, agravar o problema envolvendo as pragas. Assim, precisamos encontrar urgentemente soluções para reduzir o uso desses produtos. E foi exatamente esse o ponto de partida para o desenvolvimento desse projeto pelos alunos do Pensi”, explica Leonardo Veloso, professor responsável pelo projeto.