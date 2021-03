Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:20 | Atualizado 23/03/2021 14:50

Rio das Ostras - O Banco de Empregos da Prefeitura de Rio das Ostras, anunciou nesta segunda-feira (22) 26 novas oportunidades no mercado de trabalho local.

Os, de operador de caixa e de supermercado; a ainda estão disponíveis vagas para, entre outras. Estudantes de nível superior de Administração de Empresas, a partir do 3º período, também têm oportunidade deÉ bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser consultadas por meio do site da Prefeitura, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeempregos/UBE_cidadao.html e o- na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº - Extensão do Bosque), das 9h às 17h, e no Centro de Cidadania (Rua das Casuarinas, 595 – Ancora), das 8h às 17h.Contato pelos telefones (22) 2771-6425 / 98146-8426.Os documentos obrigatórios para atendimento são: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade e comprovante de residência atualizado.