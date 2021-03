O médico e subsecretário de Saúde de Rio das Ostras, Rodrigo de Freitas, agradece os esforços de todos os profissionais de saúde e pede que as pessoas fiquem em casa Reprodução vídeo/Divulgação

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras divulgou uma nota em tão de clamação, a fim de evitar que a cidade fique lotada de visitantes nos próximos 10 dias. O subsecretário de Saúde de Rio das Ostras, Rodrigo de Freitas Eduardo, pede insistentemente aos turistas que, não visitem Rio das Ostras durante o "feriadão", pois não é momento de festa. Assista:

"Contamos com a união de todos os canais de imprensa para que a curva de infectados seja achatada nos próximos dias", afirma a Assessoria de Comunicação do governo municipal. Leia a nota na íntegra abaixo:

A Prefeitura de Rio das Ostras informa informa que nos próximos dias estará com entrada restrita de visitantes e que não é o momento de viajar e curtir praias. A cidade está com 100% dos seus leitos clínicos e de UTI ocupados. Os profissionais de saúde das redes pública e privada estão exaustos!



O município está a um passo para o colapso dos sistemas de saúde e funerário.



A administração municipal precisou tomar medidas mais rígidas, entre elas o fechamento de bares, quiosques, depósito de bebidas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. Está proibida a permanência em praias, praças, lagoas, lagos, rios, parques, mirantes, academias, estúdios e afins.



Quem chegar pelas barreiras sanitárias e não comprovar que mora em Rio das Ostras ou está a trabalho não terá acesso ao município. Os hotéis e pousadas estão proibidos de receber hóspedes que não estejam na Cidade a trabalho.



A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras está percorrendo as praias para coibir a permanência dos banhistas.



As vacinas estão chegando e assim que tudo isso passar, Rio das Ostras receberá seus visitantes como sempre recebeu: de portas abertas.



A Prefeitura ressalta que o momento é de empatia e pede que turistas não viajem para as cidades da Região dos Lagos, inclusive Rio das Ostras! Não é feriadão! É quarentena.