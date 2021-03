Rio das Ostras irá participar, neste sábado, dia 27, das 20h30 às 21h30, do evento internacional A Hora do Planeta Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 08:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras irá participar, neste sábado, dia 27, das 20h30 às 21h30, do evento internacional “A Hora do Planeta”. No momento, devemos apagar nossas luzes por uma hora, com o objetivo de mostrar que nos importamos com nosso planeta.

A Prefeitura de Rio das Ostras realiza há 10 anos, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, esta mobilização com atividades envolvendo Música, Dança e Teatro. Neste ano de pandemia, todas as atividades serão transmitidas on-line.

Publicidade

“Esta é a segunda edição virtual do evento e a intenção é envolver o máximo de pessoas, fazendo as atividades em casa, disponíveis no site oficial. Um jantarzinho a luz de velas, uma live entre amigos com temas ambientais e pequenos gestos já fazem a diferença”, destaca Tatá Costa, coordenador do movimento em Rio das Ostras.

O público deve participar no portal da World Wildlife Fund (WWF), no endereço eletrônico: https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/ ou pela hashtag #ConectandoNoPlaneta.

Publicidade

A Hora do Planeta é um ato simbólico, organizado pela World Wildlife Fund (WWF), que busca alertar as pessoas sobre a importância de proteger o planeta contra impactos negativos. O movimento, que se iniciou em 2007, na Austrália, possui mais de 10 anos.

Um gesto simples como apagar as luzes durante uma hora ao ano pode ter um grande alcance quando a ação tem o objetivo de promover a conscientização. O movimento teve início no Brasil no ano de 2009.

Publicidade

No ano de 2020, a pandemia de Covid-19 fez com que os tradicionais eventos presenciais não acontecessem. Com isso, a Hora do Planeta se reinventou e trouxe uma série de atividades e manifestações on-line que discutiram temas como crise climática e desigualdade social.

Essa edição aconteceu em mais de 190 países e territórios, levando a 3,1 bilhões de impressões nas redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados em 37 países.

Publicidade

A HORA DO PLANETA NO CONTEXTO DA COVID-19 - A pandemia de Covid-19 iniciou-se em 2020, e, em 2021, ainda sofremos com a ação devastadora da doença. Nesse contexto, os eventos presenciais podem colocar muitas pessoas em risco, portanto, a solução foi investir em ações on-line.

Em 2021, a WWF destaca que serão mais de sete horas de Festival Digital Hora do Planeta, e, no dia 27 de março, dia da ação, um vídeo especial será liberado nas redes sociais para que o compartilhamento possa ser realizado por todos.

Publicidade

O QUE É A HORA DO PLANETA - A Hora do Planeta surgiu em Sydney, na Austrália, em 2007, e logo a iniciativa espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de um ato simbólico, que acontece, anualmente, no final do mês de março.

A data foi escolhida pela proximidade com o equinócio de primavera, no Hemisfério Norte, e o de outono, no Hemisfério Sul. Isso permite que o impacto visual, ao desligar-se as luzes, seja maior, uma vez que o fim do dia acontece em momentos próximos nos dois hemisférios.