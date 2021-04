Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:30 | Atualizado 14/04/2021 17:33

Rio das Ostras - Rio das Ostras continua a vacinar contra a Covid-19 de forma criteriosa, priorizando os grupos de acordo com as diretrizes dos Planos Nacional de Operacionalização da Vacinação, Estadual de Contingência e do Municipal de Imunização contra a Covid-19. No último sábado, 10 de abril, 211 guardas civis municipais - GCMs que estão diretamente envolvidos em ações contra o Coronavírus foram vacinados com a primeira dose da vacina Coronavac.

Cerca de 35 agentes não puderam ser vacinados por terem contraído o vírus recentemente. Os GCMs que atuam diretamente no Pronto Socorro, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e no Hospital Municipal, que já tinha recebido a 1ª dose, tomaram a segunda dose.

A vacinação segue as orientações da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. A imunização de novos grupos segue conforme a liberação de doses e de acordo com o Plano Municipal de Imunização.

Para o Inspetor Geral, João Henrique, a vacinação dos agentes que estão diariamente nas ruas combatendo aglomerações, festas clandestinas e atuando nas barreiras sanitárias é primordial para que o efetivo continue com saúde e atuante.

“A Guarda Civil Municipal tem auxiliado em todas as ações de combate a disseminação do Coronavírus, inclusive nas fiscalizações do cumprimento dos Decretos Municipais com as medidas restritivas de distanciamento social. Por esse motivo é tão necessário a vacinação, os agentes estão nas ruas todos os dias e em contato com centenas de pessoas”, contou João Henrique.

É importante esclarecer que a Administração Municipal segue rigorosamente os protocolos de imunização para que não falte a segunda dose aos grupos prioritários. Os guardas civis municipais e outros agentes da linha de frente do combate ao Coronavírus são prioridades neste momento da vacinação, conforme orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Qualquer informação contrária é considerada fake news.

A agenda de imunização deste público já estava planejada.

O Município segue vacinando o maior número possível de pessoas do grupo prioritário e que trabalham na linha de frente no combate a Covid-19, para que em breve a Cidade tenha o maior número de pessoas imunizadas, resultando na melhora dos índices epidemiológicos e para que cada vez menos vidas sejam perdidas.

A população pode acompanhar todas as notícias referentes à vacinação no Município no site oficial da Prefeitura e redes sociais oficiais.

CAMPANHA SOLIDÁRIA - Uma ação solidária foi organizada pelos próprios guardas civis municipais que doaram um quilo de alimento não perecível para ajudar quem está em situação de vulnerabilidade. No total foram montadas 20 cestas básicas que serão destinadas a outros agentes aposentados, que neste momento enfrentam dificuldades e também a famílias carentes.