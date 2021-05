Por O Dia

Rio das Ostras -O trânsito é onde pessoas e veículos se movimentam em um espaço coletivo. E por isso, todos temos direitos e deveres. Em Rio das Ostras, as campanhas educativas de trânsito são realizadas frequentemente, sempre com o objetivo de conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas a agirem com prudência e responsabilidade.

Neste mês de maio, o tema abordado pela Campanha Maio Amarelo é: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. O movimento aborda este ano a utilização de passarelas, faixas elevadas e de pedestre, alertando os condutores para o respeito às sinalizações e cuidados com os vulneráveis no trânsito. Tratando os números de acidentes de trânsito com mais empatia e humanização, mostrando que não são somente números, são histórias de pessoas.

No Município, as infrações mais cometidas pelos motoristas são avanço de sinal vermelho, transitar pela contramão, ultrapassar pelo acostamento e estacionar em local ou horário proibidos. Pelo País estar vivendo em uma pandemia, houve redução de acidentes na Cidade neste período. Mas as autoridades de Rio das Ostras continuam trabalhando para que cada vez mais as pessoas entendam que todos fazem parte do trânsito e que as ações são capazes de mudar as estatísticas de acidentes e salvar vidas.

No período de 01/02/2020 a 30/04/2021, foram registrados pela Guarda Civil Municipal 402 acidentes como colisão, abalroamento, choque, capotamento, tombamento, atropelamento entre outros.

MAIO AMARELO - O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O objetivo é realizar uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, com a intenção de colocar em pauta a segurança viária e mobilizar a todos da luta por um trânsito mais seguro, com responsabilidade e respeito.

Por conta da pandemia do Coronavírus, devido às restrições, o movimento está sendo realizado por intermédio de peças publicitárias, divulgação em meios de comunicação e nas redes sociais.