Com um dos suspeitos foram apreendidas: 1.680 buchas de maconha, divididas em 30 cargas, um celular e R$115 em espécie. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 09:07 | Atualizado 19/05/2021 09:09

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (18), em Rio das Ostras. A ação foi deflagrada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT), após o levantamento de informações dando conta de que um dos capturados estaria em um veículo levando drogas para abastecer a comunidade do Âncora.



O primeiro homem foi preso na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao Shopping Holiday, em um automóvel modelo Logan com o porta-malas repleto de drogas. No interior do carro, militares apreenderam: 1.680 buchas de maconha, divididas em 30 cargas, um celular e R$115 em espécie. Na delegacia o homem alegou que as drogas seriam entregues para vulgo “Pivete” no bairro Âncora.



Agentes incursionaram a comunidade para encontrar o outro suspeito e no local, durante a abordagem, “Pivete” estava com um celular, R$9,00 em espécie e um carregador de celular. Segundo a PM, durante a abordagem o indivíduo ofereceu forte resistência sendo necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo.

A PM ainda informou que o homem confessou estar esperando a chegada do material entorpecente. Os dois suspeitos e o material apreendido foram levados para a 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP).