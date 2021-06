Unidades culturais serão disponibilizadas para sediar cursos e oficinas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:35 | Atualizado 13/06/2021 14:36

Rio das Ostras - Para ajudar na recuperação econômica da classe artística, que está sendo bastante afetada nesse período de pandemia, devido à falta de oportunidade de trabalho, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está finalizando estudos para lançar dois novos editais que vão proporcionar oportunidades de serviços remunerados aos artistas locais.

Um dos editais será para a ocupação dos próprios públicos, onde os interessados poderão se inscrever para utilizar as unidades culturais com o objetivo de ministrar cursos e oficinas. O outro edital prevê o cumprimento de uma emenda impositiva da Câmara Municipal de investimento em projetos literários.

De acordo com a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, essa é uma forma de incentivar a classe artística e fomentar a cultura no município em todas as áreas. “Estamos sempre trabalhando para que a população tenha, cada vez mais, acesso à cultura valorizando os artistas locais, principalmente neste período de pandemia. Peço que todos fiquem atentos aos editais, que sempre são amplamente divulgados”, declarou.