Em revista, o policial localizou o simulacro e, na mochila do acusado, encontrou uma bucha de maconha e quatro comprimidos de ecstasy.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 28/10/2021 17:38 | Atualizado 28/10/2021 17:39

RIO DAS OSTRAS - Um homem identificado como G.M.P., de 21 anos, foi preso, no início da tarde desta quarta-feira (27), após tentar assaltar um policial que estava de folga no Centro de Rio das Ostras. Conforme a ocorrência, o militar passava pela Avenida Amazonas mexendo no celular quando teve a atenção voltada para um elemento parado em uma esquina próximo ao teatro municipal.



O criminoso se aproximou do agente e tentou assalta-lo, exigindo que entregasse o aparelho. Com uma das mãos, ele segurava algo por cima da camisa. O PM fingiu que iria entregar o celular e sacou uma arma, determinando que o bandido deitasse no chão com as mãos para trás. Em revista, o policial localizou o simulacro e, na mochila do acusado, encontrou uma bucha de maconha e quatro comprimidos de ecstasy.



A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao agente e conduziu o elemento para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde foi autuado e preso. O homem já possuía passagem criminal por tráfico de drogas.