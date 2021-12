Espetáculo será nesta quinta-feira, dia 23, com duas sessões, às 19h e às 20h30, no Teatro Popular de Rio das Ostras. - Divulgação

Espetáculo será nesta quinta-feira, dia 23, com duas sessões, às 19h e às 20h30, no Teatro Popular de Rio das Ostras.Divulgação

Publicado 22/12/2021 12:16 | Atualizado 22/12/2021 12:19

Rio das Ostras - O Auto de Natal em Rio das Ostras, neste ano, abordará a esperança, tendo em vista os dias difíceis que as pessoas estão passando, por meio das estrelas . Com o título “Estrelas que Guiam”, o espetáculo vai retratar as boas novas que o nascimento do menino Jesus traz todos os anos. A produção é da MX Produções.

O espetáculo será nesta quinta-feira, dia 23, com duas sessões, às 19h e às 20h30, no Teatro Popular de Rio das Ostras. O espetáculo também terá transmissão ao vivo pela página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook, marcando esta data tão especial.