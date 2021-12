Ele foi abordado de posse de uma sacola contendo cinco pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e R$ 38 em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Ele foi abordado de posse de uma sacola contendo cinco pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e R$ 38 em espécie.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 20/12/2021 09:31 | Atualizado 20/12/2021 09:36

RIO DAS OSTRAS - Um adolescente, identificado pelas iniciais E.E.S.R., de 17 anos, foi apreendido com uma carga de drogas, na tarde deste domingo (19), no bairro Bela Vista, em Rio das Ostras, durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM).

Segundo a ocorrência, os agentes circulavam pela Rua São Paulo quando tiveram a atenção voltada para o menor, que saía de um terreno baldio. Ele foi abordado e estava com uma sacola contendo cinco pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e R$ 38 em espécie.

Após ser questionado, o menor confirmou fazer parte do tráfico de drogas e indicou aos policiais onde o restante do material ilícito estava escondido. A PM localizou uma outra sacola com 14 sacolés de maconha, 12 pinos de cocaína e cinco frascos de loló.

O acusado foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.