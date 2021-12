Agentes encontraram R$ 124 no bolso do criminoso e uma mochila com 38 buchas de maconha, 20 pinos de cocaína e um caderno com anotações do tráfico. - Foto: Divulgação/PM.

Agentes encontraram R$ 124 no bolso do criminoso e uma mochila com 38 buchas de maconha, 20 pinos de cocaína e um caderno com anotações do tráfico. Foto: Divulgação/PM.

Publicado 20/12/2021 09:24 | Atualizado 20/12/2021 09:25

RIO DAS OSTRAS - Um homem foi preso com uma carga de drogas, na tarde da última sexta-feira (17), no bairro Âncora, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima. A Polícia Militar (PM) recebeu informações de que um indivíduo vestido com casaco claro, estaria vendendo entorpecentes na Rua Cineraria com a Travessa Primavera, e que escondia o material em um terreno em frente a um bar.

No local indiciado, os agentes flagraram o elemento em atitude suspeita. Ele foi abordado e, após revistas, a PM encontrou R$ 124 no bolso do criminoso e uma mochila com 38 buchas de maconha, 20 pinos de cocaína e um caderno com anotações do tráfico. O acusado foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP), Central de Flagrantes, autuado e preso.