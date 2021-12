O acusado relatou que as drogas eram para consumidores da classe média. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

BARRA DE SAÕ JOÃO - Um homem, identificado pelas iniciais C.S.O., foi preso com cerca de 2,5 kg de drogas, réplica de pistola e material para endolação, na tarde desta quinta-feira (16), em Barra de São João, na Baixada Litorânea. Ele confessou que fazia o transporte dos entorpecentes de favelas cariocas para a Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, policiais militares realizavam uma operação na ponte Recanto dos Paratis, quando abordaram um Volkswagen Gol de cor prata. Em revista no automóvel, encontraram um tablete grande de erva seca prensada embaixo do banco. Ao ser indagado, o motorista confessou que era foragido do sistema prisional e que armazenava mais drogas na própria casa.

Em diligência no local informado pelo homem, os agentes apreenderam entorpecentes, material para endolação e uma réplica de pistola. O acusado relatou que as drogas eram para consumidores da classe média. A PM o classificou como uma espécie de "Uber do Tráfico".

Durante a ação, foram apreendidos 17 tabletes de maconha, além de um tablete de 1 kg e outro de 500 g da mesma droga; um tablete com 400 g de pasta base de cocaína e 300 g da droga, material para endolação, duas balanças de precisão, um simulacro de pistola calibre 9 mm e o carro utilizado no crime.

O homem foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a PM, o homem cumpria pena por roubo e era considerado foragido do sistema penitenciário, após sair no indulto de Dia dos Pais em agosto de 2019. Ele não retornou à prisão.