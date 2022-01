Rio das Ostras

Leilão do Bloco 3 da Cedae é avanço em direção à universalização do saneamento no Rio, aponta Firjan; Rio das Ostras está incluso

Além do município rioostrense, outras 19 cidades serão atendidas pela iniciativa privada

Publicado 03/01/2022 15:33 | Atualizado há 19 horas