Publicado 25/01/2022 16:45 | Atualizado 25/01/2022 16:56

Rio das Ostras - A estação mais esperada do ano está aí e com ela o desejo de dias iluminados, noites quentes e muita diversão. Para os amantes do verão, um bom agito não pode faltar. Em Rio das Ostras, a animação está mais do que garantida com o projeto “Samba em Casa”, que vai promover no dia 28 de janeiro uma grande roda de samba, cheia de personalidade e estilo com as Filhas de Bamba, dentro da programação do Sesc Verão, na Área de Eventos de Costazul. Elas tocam após o show da consagrada Roberta Sá, trazendo diversos clássicos do samba.



A Roberta Sá sobe ao palco de Costazul às 20h e as Filhas de Bamba, pelo “Samba em Casa”, às 22h.



A entrada é gratuita, mas quem quiser assistir presencialmente deve baixar o ingresso pelo link SESC Verão Rio das Ostras 2022 - 20h - Roberta Sá - 22h - Filhas de Bamba, na plataforma de eventos Sympla.

Os dois shows serão exibidos pelo Facebook da Prefeitura de Rio das Ostras. O show das Filhas de Bamba será transmitido também pelo canal oficial do grupo, no Youtube.



ATRAÇÃO – As Filhas de Bamba são cheias de amor pela música, que transcende no coração das irmãs Giselle e Nathalia Lutterbach. Em suas apresentações trazem um repertório com grandes referências do samba e da MPB. Com 10 anos de carreira, elas já passaram por diversos festivais de música e gastronomia na Região dos Lagos e fizeram abertura de shows como o Samba do Trabalhador e de artistas renomados como Zeca Pagodinho, além de se apresentarem em casas consagradas pela música brasileira como Beco das Garrafas, Cacique de Ramos e Clube Renascença.



Mas, as próprias rodas de samba das Filhas de Bamba, que já são realizadas há quatro anos, inclusive com músicas autorais, são marcadas pelo carisma, interação e cumplicidade com o público que acompanha as irmãs, sendo um grande e contagiante sucesso.



Roberta Sá traz o novo show “Giro” onde canta canções inéditas de Gilberto Gil. A cantora é consagrada no meio do samba e promete atrair fãs de diversas cidades.



PROJETO – O “Samba em Casa” foi idealizado pela MX Produções, sendo uma vertente do projeto “Samba na Rua”, que já contou com duas edições em Rio das Ostras, em 2019, antes da pandemia. O projeto conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, destinada ao setor cultural, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e com o apoio do Sesc RJ, Prefeitura de Rio das Ostras, Fundação Rio das Ostras de Cultura, Eleganza D'oro e Esmalteria Bellas Unhas.



Para fevereiro, o projeto também prepara mais uma grande atração em Rio das Ostras, que em breve será divulgada. Mais informações pelas redes sociais da MX Produções, @mxproducao ou @sambanaruaro (Instagram).