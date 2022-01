Com o criminoso, a PM apreendeu drogas, uma pistolas, rádios transmissores, além de dinheiro e materiais do tráfico. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Com o criminoso, a PM apreendeu drogas, uma pistolas, rádios transmissores, além de dinheiro e materiais do tráfico. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 24/01/2022 19:42 | Atualizado 24/01/2022 19:43

RIO DAS OSTRAS - Um homem de 23 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa, foi preso após abrir fogo contra a Polícia Militar (PM), na noite deste domingo (23), no bairro Cantagalo, em Rio das Ostras. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) incursionavam uma localidade conhecida como "Toca do Coelho", quando avistaram o criminoso, conhecido como "Pivete".



Ele tentou fugir ao notar a a chegada das viaturas e disparou contra os militares, que revidaram, iniciando o confronto. "Pivete" foi baleado em uma das pernas e socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu voz de prisão e ficou internado sob a custódia de policiais.



Com ele, os militares apreeenderam: uma pistola 9mm; 5 rádios transmissores com base; uma balança de precisão; dois cadernos de anotação do tráfico; 22 mariolas de maconha; 30 buchas da mesma erva; 40 pinos de cocaína de 20 reais, além de R$ 74,00 em espécie.



Conforme a PM, o preso já possui anotações criminais tráfico e lesão corporal e é oriundo da comunidade do Âncora. Ainda segundo a PM, ele estava no local onde foi preso para abastecer a boca de fumo. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP).