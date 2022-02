Criminoso foi capturado após denúncia - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 19:19 | Atualizado 31/01/2022 19:36

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (30), um homem por porte ilegal de arma de fogo no Costazul, em Rio das Ostras, após uma denúncia anônima.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que três elementos estariam na Avenida Governador Roberto Silveira em um Chevrolet Ônix de cor prata e que um deles estaria armado.

Em diligência no local, os agentes avistaram o veículo citado em movimento e deu ordem de parada efetuando um cerco tático e realizando a abordagem. No mesmo momento, R.R.L., de 19 anos, se abaixou e tentou jogar algo para baixo do banco. Após buscas, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm sem marca e com 16 munições, além de R$ 380 em espécie e três celulares.

O elemento assumiu ser gerente do tráfico no bairro Cidade Praiana e proprietário da pistola.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para prestar esclarecimentos. O acusado permaneceu preso.