As provas serão aplicadas no domingo, 27 de março - Divulgação

Publicado 16/03/2022 17:45

Rio das Ostras - Confirmadas para acontecer no próximo dia 27 de março, as provas do 7º Concurso Público da Prefeitura de Rio das Ostras e do Serviços Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) já têm lugares definidos. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) já disponibilizou a relação de locais de prova e o cartão confirmação para todos os candidatos no site http://www.ibam-concursos.org.br/candidato.asp

Treze unidades escolares de Rio das Ostras e uma em Macaé serão utilizadas para a aplicação das provas para as vagas para o Ensino Superior, Fundamental, Médio e Curso Técnico de Nível Médio e Fundamental Incompleto, para a Prefeitura e o SAAE, que acontecerão em dois turnos – manhã e tarde.

Os cartões de confirmação já estão disponíveis no site oficial do Ibam, com todas as informações necessárias para a realização das provas. Para ter acesso ao mesmo será necessário entrar na área do candidato, inserir o número do CPF e data de nascimento, em seguida clicar em Gerar cartão de confirmação.

Também está disponível na área Documentação do Concurso uma listagem geral com o nome de todos os candidatos aptos, local de prova, número da sala e horários. Os links são os seguintes: Prefeitura - ( http://www.ibam-concursos.org.br/documento/loc-pmro20.pdf ) e Saae - ( http://www.ibam-concursos.org.br/documento/loc-saae20.pdf