Rio das Ostras vai divulgar os atrativos e serviços turísticos - Divulgação/Jorge Ronald

Publicado 21/03/2022 16:22 | Atualizado 21/03/2022 16:23

Rio das Ostras - Rio das Ostras participará da Expo Rio Turismo, uma feira promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRio, em parceria com a Fecomércio. O evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, no Rio, entre os dias 24 e 27 de março.

Junto com outros municípios da Costa do Sol, Rio das Ostras estará divulgando os atrativos e serviços turísticos, num espaço cooperado. No palco de atrações culturais, o Município vai participar com duas atrações. Dia 24, o músico Victor Sávios vai lançar o Festival de Cover da Cidade, que acontecerá no feriado da Semana Santa, com uma apresentação de músicas do Tim Maia. E no sábado, dia 26, às 16h, será a vez da Big Joe Manfra Blues Band se apresentar, divulgando a edição 2022 do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

O artesanato de Rio das Ostras também estará exposto na área destinada para comercialização durante os quatro dias de evento.

A Expo Rio Turismo será a oportunidade para divulgar e comercializar produtos e serviços turísticos. A programação contará com shows, artesanato, gastronomia, exposições e palestras, em amplos espaços organizados em arenas. O Rio Solidário estará recolhendo alimentos não perecíveis e itens de limpeza para doação às vítimas de Petrópolis. A entrada é gratuita e os interessados devem se inscrever por meio do link https://bit.ly/exporioturismo

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira, vê na participação do evento uma excelente oportunidade para a retomada da atividade do setor. “Precisamos desses eventos para alavancar a retomada da atividade turística no Município. Rio das Ostras estará com material institucional e atrações para divulgar os principais eventos que temos pela frente, e ‘falaremos’ com todo o trade e o público final. Isso será importantíssimo”, disse.