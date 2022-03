O projeto é uma parceria da Secretaria de Assistência Social com o Instituto Casa do Pai, que vai coordenar as ações - Divulgação

O projeto é uma parceria da Secretaria de Assistência Social com o Instituto Casa do Pai, que vai coordenar as açõesDivulgação

Publicado 21/03/2022 14:59 | Atualizado 21/03/2022 15:09

Rio das Ostras - Rio das Ostras abriu vagas para o projeto Vida em Movimento, que tem por objetivo democratizar o acesso a atividades esportivas para jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos de até 80 anos em vulnerabilidade social. As inscrições acontecem por meio do portal www.projetovidaemmovimento.com.br e são destinadas às aulas de funcional, ginástica e dança. O projeto é uma parceria da Secretaria de Assistência Social com o Instituto Casa do Pai, que vai coordenar as ações.

Após a inscrição, a coordenação do projeto vai agendar data e horário para que o interessado à vaga compareça ao Centro Integrado de Convivência, em Nova Esperança, para efetivar a matrícula. O praticante deverá levar Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência.

O projeto visa garantir ao beneficiado o direito à cidadania e à inclusão social, além de contribuir para a melhora da forma física e da saúde, apontando o esporte como direito social.

Atividades do Projeto

TURMAS DE GINÁSTICA: Aulas com exercícios aeróbicos contínuos e de baixos impactos com steps, simulando o subir e descer de um degrau de escada.

TURMAS DE DANÇA: Espera-se que os alunos sejam capazes de adquirir algumas competências e habilidades corporais. A inclusão na vida das pessoas favorecendo uma melhor consciência corporal e aumentando sua autoestima e autonomia.

TURMAS DE FUNCIONAL: Melhora do condicionamento físico como um todo. Em um segundo momento, desenvolve e aprimora habilidades específicas do indivíduo, sejam elas voltadas para um esporte ou para a vida diária.