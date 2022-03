Durante a ação, foram arrecadados 119 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, R$ 272 em espécie, um aparelho celular e um carregador - Divulgação/PM

Publicado 19/03/2022 11:13 | Atualizado 19/03/2022 11:26

Rio das Ostras - A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta sexta-feira (18), três homens, cuja identidade não foi revelada, com carga de drogas no interior de um automóvel, , no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras.

Segundo a PM, uma guarnição avistou um veículo branco, saindo do bairro Liberdade e deu ordem de parada, na Rodovia Amaral Peixoto. Com um dos passageiros, os agentes encontraram um papel com anotações do tráfico e uma quantia de dinheiro no bolso.



Ele assumiu que havia uma mochila com drogas no carro, que pertencia à criminalidade do bairro Nova Cidade e que o outro ocupante era o "atividade" do tráfico. Ainda conforme o criminoso, a dupla abordou o motorista para que o mesmo desse uma carona para eles após o término do "plantão".



Durante a ação, foram arrecadados 119 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha, R$ 272 em espécie, um aparelho celular e um carregador. O trio foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), autuado e preso.