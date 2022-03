Adiadas as provas do VII Concurso Público realizado pelo IBAM exclusivamente para os cargos de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Operador de Estações de Tratamento de Água (ETA) e Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Auxiliar de Operação ETE/ETA/SAA - Divulgação

Adiadas as provas do VII Concurso Público realizado pelo IBAM exclusivamente para os cargos de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Operador de Estações de Tratamento de Água (ETA) e Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Auxiliar de Operação ETE/ETA/SAADivulgação

Publicado 21/03/2022 16:42

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Rio das Ostras (SAAE-RO) comunica que serão adiadas as provas do VII Concurso Público realizado pelo IBAM exclusivamente para os cargos de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Operador de Estações de Tratamento de Água (ETA) e Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Auxiliar de Operação ETE/ETA/SAA. As provas para os candidatos aos demais cargos destinados ao SAEE permanecem nas datas previstas.

A decisão do adiamento das provas para os três cargos citados foi publicada em Comunicado da edição número 1430 do Jornal Oficial da última sexta, 18 de março, e pode ser consultada no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/1430.pdf

O adiamento é motivado pela adesão de Rio das Ostras à proposta do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário.