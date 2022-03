A presidente da Fundação, Cristiane Regis, representou o Município na cerimônia - Divulgação

A presidente da Fundação, Cristiane Regis, representou o Município na cerimôniaDivulgação

Publicado 28/03/2022 16:47

Rio das Ostras - Rio das Ostras é uma das 14 cidades que serão beneficiadas com os programas Cine+, Laboratório de Cidades Criativas e Escolas Criativas, promovidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Enel Brasil e Quitanda Soluções Criativas. A solenidade de lançamento ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 24, no Palácio Guanabara e contou com a presença de representantes dos municípios contemplados. A presidente da Fundação de Cultura, Cristiane Regis, representou Rio das Ostras na solenidade.

O Município foi contemplado no Programa “Laboratório de Cidades Criativas”, que promove ações de intervenção urbana, revitalização e ocupação cultural em praças públicas. A reestruturação dos espaços será feita com técnicas de urbanismo tático — em que a população local é protagonista do processo de reapropriação do espaço urbano —, e Retrofit, um tipo de modernização espacial realizada no espaço sem retirar seus elementos originais históricos e arquitetônicos. Os impactos dessas transformações incluem uma dinâmica social que valoriza as territorialidades, a inteligência coletiva e uma melhor qualidade de vida, segurança e bem-estar da comunidade e seu entorno. A intervenção em Rio das Ostras será feita na Praça do Trem, em Rocha Leão. No local serão instalados kits de mobiliário urbano e realizada pinturas instalativas.

Em seu pronunciamento, a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, falou da importância da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada na transformação cultural que está acontecendo em todo o Estado do Rio. “O Estado do Rio de Janeiro tem uma vocação natural para a Cultura e esses programas terão um impacto cultural muito grande. A nossa expectativa é de que haja uma grande transformação cultural depois de implantados. E acreditamos que esses programas devem mudar a vida de todos os envolvidos de forma bem positiva. Já iniciamos a retomada cultural porque o Rio de Janeiro não tem tempo a perder. Estamos de braços abertos para atender os municípios do interior para promovermos uma grande integração de todo o Estado. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Enel e a Quitanda Soluções pela parceira”, declarou.

Para a presidente da Fundação, Cristiane Regis, essa é mais uma conquista para o Município. “A Cultura é um agente transformador na vida das pessoas e a escolha pela Praça e Rocha Leão foi a de proporcionarmos uma nova alternativa de entretenimento para aquela comunidade. A Praça ganhará uma nova intervenção, causando um grande impacto e proporcionando uma nova dinâmica social de bem-estar humano para todos”, falou.

PROGRAMAS – Os três programas – Cine+, Laboratório de Cidades Criativas e Escolas Criativas – buscam a transformação Social e a democratização do acesso à cultura e as artes a partir de uma ressignificação da cultura como agente de desenvolvimento e promotora da erradicação da pobreza, democracia, participação social, consumo responsável, educação, aquisição de novas habilidades e formação do senso crítico