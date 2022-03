. Os equipamentos serão utilizados por alunos e professores em práticas pedagógicas - Divulgação

Publicado 29/03/2022 07:00

Rio das Ostras - Os 4470 tablets adquiridos pela Secretaria de Educação de Rio das Ostras estão sendo distribuídos nas unidades escolares do município. Os equipamentos serão utilizados por alunos e professores em práticas pedagógicas.

"Cada escola vai receber um quantitativo de tablets de acordo com o número de alunos. Será em uma proporção para o trabalho em mais de uma turma, simultaneamente. Os tablets vão ampliar as possibilidades de resgate do processo de ensino-aprendizagem", afirmou o secretário de Educação, Maurício Henriques.

Cumprindo o determinado no edital da licitação, cada tablet tem as seguintes especificações mínimas: um processador octa-core, 2 ou 3 GB de memória RAM, entrada para chip, conexão WI-FI, bluetooth 4.0, tela capacitiva, sensível ao toque e, pelo menos, 5 (cinco) toques simultâneos, tela TFT ou IPS de 10", 32 ou 64 GB de armazenamento, entrada cartão microSD de até 128 GB, câmera traseira de 5 megapixel e frontal de 2 megapixel, bateria de 5.000 mAh, sistema operacional Android 9.