Para 93% dos turistas, o Ostrascycle foi a grande motivação de visitar Rio das Ostras e 99% deseja voltar na próxima ediçãoDivulgação

Publicado 13/04/2022 20:03 | Atualizado 13/04/2022 20:08

Rio das Ostras - Uma pesquisa aplicada pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras aponta, mais uma vez, a importância do Encontro Internacional de Motociclistas - Ostrascycle para a economia do Município durante a baixa temporada turística. Cerca de R$ 4,7 milhões foram injetados por meio do comércio local e dos serviços, entre os quatro dias de evento, em março.

A pesquisa aponta também que 82% do público escolheu a seleção de artistas e bandas como o melhor ponto do evento. Cerca de 66% elogiou a produção do evento e 28% disse que a estrutura e o palco foram os pontos mais fortes do Ostrascycle.

Sobre o nível de escolaridade, 46% do público é de pessoas com cursos superiores completos ou incompletos, 39% com nível médio completo, 9% com pós-graduado, mestrado e doutorado e apenas 6% com nível fundamental.

Entre os entrevistados, 78% afirmaram receber entre dois e 10 salários mínimos, 10% até dois salários, 9% entre 10 e 20 salários, 2% disseram receber mais de 20 salários. O público é composto por 66% de homens e 34% de mulheres.

A faixa etária dos participantes ficou definida assim: 76% de 36 a 60 anos; 18% abaixo de 35 anos; e 6% com idade acima de 65 anos.

A maioria dos visitantes vieram do Rio de Janeiro e de todos os entrevistados, 18% estiveram em Rio das Ostras pela primeira vez.

Para 93% dos turistas, o Ostrascycle foi a grande motivação de visitar Rio das Ostras e 99% deseja voltar na próxima edição.