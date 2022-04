As fadas e o duende Dundum se preocupam com o meio ambiente - Divulgação

Publicado 13/04/2022 20:14 | Atualizado 13/04/2022 20:16

Rio das Ostras - A criançada já pode se programar para um final de semana especial. O Teatro Popular de Rio das Ostras apresenta a peça infantil “O Segredo das Fadas”, no sábado, 16; e domingo, 17 de abril, a partir das 16h.

O Segredo das Fadas é um espetáculo infanto-juvenil criado para mostrar a importância da preservação ambiental e estimular, de uma maneira divertida e educativa, as crianças a crescerem cuidando do meio ambiente. Através da peça, a mensagem visa esclarecer ao público a importância de se proteger a natureza de danos como a poluição e a degradação das florestas, procurando inserir conscientização e alternativas a um futuro melhor para a humanidade. Tudo com uma linguagem diferenciada, pronta para atender, principalmente, o público infantil. “O Segredo das Fadas” tem a missão de somar com a educação infantil e ambiental do nosso país, promovendo um futuro melhor para a humanidade.

SINOPSE – Em um reino distante havia duas crianças fadas e uma delas foi enfeitiçada, mas o tempo passou e com ele as crianças cresceram... Assim começa o espetáculo que conta a história da fada Orquídea que, sem saber que está sobre um encanto desde criança, arranja uma maneira de proteger a natureza e ajudar a humanidade se tornando a fada-catadora-de-lixo.

Tudo estava indo bem até agora, mas com o aumento da poluição no planeta, Orquídea está sobrecarregada de trabalhos e isso acelerou o processo do encanto podendo transformá-la em uma bruxa para sempre. Embarcando na aventura, três seres mágicos pra lá de especiais, estão dispostos a achar uma maneira de salvar a fada Orquídea: Solar, a irmã de Orquídea autêntica fada da moda que, mesmo à distância, fica de olho em tudo que está acontecendo. Solar é também objetiva e determinada em alcançar suas metas.

Duende Dundum, uma espécie de duende serviçal que foi criado com Orquídea e com o passar dos anos se apaixona por sua ama. Apesar de ainda não ter sido notado ele sempre está disposto a dar o seu melhor.

A história conta ainda com Pimpolim, um boneco de ventríloquo brasileiro e tagarela, que foi encontrado na beira da estrada e levado por Orquídea para reciclagem. Através desse espetáculo teatral a nossa aventura começa e tudo pode acontecer, incluindo os pensamentos e as ações que precisamos para mudar a natureza e a humanidade.