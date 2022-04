Ivo Vargas é cantor e compositor cabofriense, com longa vivência em projetos coletivos na cidade do Rio de Janeiro, tendo lançado alguns singles e seu primeiro Ep entre 2018 e 2021 - Divulgação

Ivo Vargas é cantor e compositor cabofriense, com longa vivência em projetos coletivos na cidade do Rio de Janeiro, tendo lançado alguns singles e seu primeiro Ep entre 2018 e 2021Divulgação

Publicado 13/04/2022 20:32 | Atualizado 13/04/2022 20:33

Rio das Ostras - Dando continuidade à programação de abril do Projeto Soul da Casa, o Teatro Popular de Rio das Ostras recebe nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 20h, o músico Ivo Vargas, que vai apresentar o show “Indie Caiçara”.

Ivo Vargas é cantor e compositor cabofriense, com longa vivência em projetos coletivos na cidade do Rio de Janeiro, tendo lançado alguns singles e seu primeiro Ep entre 2018 e 2021.

Seu primeiro disco, “Atalaia”, mostra a característica versátil de suas composições, expandindo o conceito da MPB, criando uma nova corrente baseada na ideia de pertencimento local, o “Indie Caiçara”; o que vem a se entender como o folk do mar.

O show mais intimista, com voz, violões e guitarras, traz em si essa ideia minimalista, simples, tanto no som como nas letras, de quem nasceu e vive perto do mar a querer entender as relações e sentimentos humanos, tal como ouvir, sentir e contemplar essa rica natureza dessa região caiçara. O show contém canções do Ep, do disco Atalaia e do segundo disco que será lançado ainda esse ano de 2022.

PROGRAMAÇÃO - Ainda em abril estão previstos os shows de Jac Esteves e a homenagem ao poeta Marco Jabu, no dia 21; e Bomfim Rodriguez, com o show Tudo é Jazz, no dia 28.

Todas as apresentações acontecem sempre às quintas-feiras, a partir das 20h. Os ingressos custam R$30 (inteira) ou R$ 15 (meia). O Teatro Popular fica na Avenida Amazonas, s/nº, no Centro de Rio das Ostras.