Espetáculo acompanha os seguidores de Cristo acessando suas memórias, e absorvendo dessa história poderosa de fé, a força para encarar o mundo com esperança e otimismo - Divulgação

13/04/2022

Rio das Ostras - Como forma de valorizar os artistas locais, a encenação da Paixão de Cristo deste ano, promovida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, terá o elenco formado por alunos e ex-alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro (Onda). A peça será realizada na próxima sexta-feira, dia 15, a partir das 20h, no Teatro Popular. O ingresso será um quilo de alimento não perecível e poderá ser retirado no próprio dia, entre 15h e 19h.

Intitulada “Os Seguidores”, a Paixão de Cristo 2022 leva o público por uma jornada única na história da crucificação de Jesus: a jornada do indivíduo comum. O espetáculo vai mostrar a ótica das testemunhas e não só dos “protagonistas”. Os ladrões crucificados com Jesus assistem atônitos ao julgamento, a lavadeira Veronica se vê em meio ao horror do calvário, a crédula Madalena e a enigmática Claudia dividem a angústia da condenação do Cristo…

É através desse olhar terciário que o próprio público se torna parte do espetáculo, acompanhando os últimos dias de Cristo como se também fosse um dos que o observavam pelas ruas de Jerusalém.

Dirigido por Ritcheli Santana e com texto de Henrique Haddefinir, o espetáculo acompanha os seguidores de Cristo acessando suas memórias, e absorvendo dessa história poderosa de fé, a força para encarar o mundo com esperança e otimismo.