Publicado 15/04/2022 12:00

Rio das Ostras - O esperado campeonato de futebol amador, promovido pela subsecretaria de Esporte e Lazer de Rio das Ostras, será oficialmente lançado no próximo dia 15 de abril, às 19h, em coquetel que será realizado no Iate Clube. Os jogos começam no dia 16, em vários estádios do Município.

O evento de lançamento do torneio deste ano reunirá representantes das 14 agremiações inscritas, além de convidados do meio esportivo de Rio das Ostras. O coquetel será realizado no salão de eventos do Iate Clube e terá um desfile, com atletas e modelos, apresentando os uniformes de todas as equipes participantes, além da exibição de um vídeo institucional sobre os 38 projetos esportivos desenvolvidos pela subsecretaria de Esporte e Lazer.

“Temos orgulho de poder afirmar que somos um dos municípios do estado do Rio com maior número de projetos esportivos em funcionamento. Um trabalho árduo de toda a equipe da subsecretaria de Esporte e Lazer, e que conta com apoio total do Prefeito Marcelino Borba. Estamos falando de mais saúde e qualidade de vida para nossa população”, destaca Alberto Moreira Jorge, assessor especial para a área esportiva.

O campeonato amador de futebol terá início no sábado, dia 16, com partidas realizadas nos estádios municipais Juliana C. Viana (Operário), Emília Rosa Guimarães (Jardim Mariléa), e Gilson Zarur – CBF (Jardim Campomar). A novidade deste ano é que o torneio terá partidas noturnas, que serão realizadas no campo da CBF.

As equipes se encontram divididas em dois grupos. No grupo A estão: Palmital; Flamengo Riostrense: Amigos do Mar do Norte: União Recanto; Avalanche; Liberdade; Empório Terra Firme. No grupo B ficaram: Mar do Norte; União Âncora; Operário; Cantagalo; Nova Esperança; Cruzeiro; Mariléa.

A primeira fase do campeonato terá partidas de 16 de abril a 28 de maio. As quartas de final acontecerão no dia 04 de junho, e as duas semifinais no dia 11 de junho.

A decisão será realizada no sábado, 18 de junho, no estádio Emília Rosa Guimarães, no Jardim Mariléa.