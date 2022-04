Foram visitados seis estabelecimentos do Município - Divulgação

Foram visitados seis estabelecimentos do MunicípioDivulgação

Publicado 14/04/2022 06:00

Rio das Ostras - De 11 a 13 de abril, o Procon de Rio das Ostras realizou, por intermédio de uma pesquisa, uma operação de levantamento de preços de peixes que os consumidores costumam comprar para consumir nesta data.

A pesquisa registrou os preços de determinados produtos no exato momento em que a Equipe de Fiscalização visitava as peixarias da Cidade.

Neste período do levantamento, foram visitados seis estabelecimentos do Município e dentre os produtos foi constatada uma diferença de 111,11%, como é o caso do peixe Pargo, encontrado no menor valor de R$ 18,90 e no maior sendo vendido a R$ 39,90.

O consumidor pode consultar a tabela completa exposta no mural afixado na sede do Procon.

“O Procon realiza esse trabalho nas datas festivas, objetivando alertar a população para a importância de fazer uma pesquisa de preços. O consumidor deve observar no momento da compra as condições do produto, ficando atento ao cheiro, a cor e a textura do pescado. A pele deve estar brilhante e seu muco – se houver – deve ser translúcido. A carne do peixe deve estar bem firme e elástica. Peixes inteiros devem ter olhos salientes e bem brilhantes. As escamas do peixe devem estar bem aderidas à pele. As brânquias são avermelhadas, com tons de rosa ou vinho escuro. O odor do peixe precisa ser característico, porém suave, sem ser desagradável”, explica o coordenador do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu.