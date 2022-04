A Polícia deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu, juntamente com todo material, à 128ª DP para apreciação dos fatos pela autoridade policial - Divulgação

Rio das Ostras - A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã desta terça-feira (12), um homem identificado como André Júnior Costa Mota, após ser flagrado portando uma pistola HS com um carregador e 10 munições intactas, na localidade Cláudio Ribeiro.

De acordo com a ocorrência policial, a guarnição recebeu informações de que elementos oriundos de comunidades de Macaé estariam acoitados na Rua Peperonia, nº 626, Condomínio 01, no bairro Cláudio Ribeiro.

Segundo a PM, ao chegar ao local, próximo ao bloco 13, foram arrecadados os seguintes materiais: uma mochila com cadernos de anotações, roupa camuflada e balança de precisão. Em seguida, os agentes observaram um indivíduo em atitude suspeita e ao abordá-lo, foi encontrado com o mesmo, uma pistola HS com 1 carregador e 10 munições intactas.

A Polícia deu voz de prisão ao meliante e o conduziu, juntamente com todo material, à 128ª DP para apreciação dos fatos pela autoridade policial.