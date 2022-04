A troca de conhecimento abordou técnicas de Defesa Pessoal, Algemação e Revista e Técnicas de Abordagem - Divulgação

A troca de conhecimento abordou técnicas de Defesa Pessoal, Algemação e Revista e Técnicas de AbordagemDivulgação

Publicado 17/04/2022 08:00

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal - GCM de Rio das Ostras cada vez mais capacitada se tornou referência em cursos operacionais e também multiplicadora de conhecimento para outros municípios. A convite da Administração Municipal de Cardoso Moreira, os GCMs do Município, do Grupamento de Operações Especiais - GOE, ministraram uma capacitação operacional na Cidade, no período de 31 de março a 5 de abril.

A troca de conhecimento abordou técnicas de Defesa Pessoal, Operador de Tonfa, Algemação e Revista e Técnicas de Abordagem. Na ocasião, foram qualificados 21 guardas de Cardoso Moreira.

“A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras é constantemente chamada para ministrar cursos, capacitações, palestras para diversas guardas do Rio de Janeiro. Isso só demonstra a capacidade técnica de nossos agentes e o comprometimento da Secretaria de Segurança Pública em tornar a Instituição cada vez mais competente e preparada”, destacou o secretário de Segurança Pública, Marcus Rezende.

Os instrutores da GCM de Rio das Ostras, GCMs Carvalho, Pinheiro, Clemente e Leonardo Fernandez atuam como multiplicadores em instituições coirmãs ministrando cursos de formação, qualificação e capacitação.

“A Segurança Pública Municipal atuante traz uma melhora na qualidade de vida dos munícipes. Por isso, a Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras se empenha em qualificar o seu efetivo e de outras instituições sempre que possível”, contou o GCM Carvalho, instrutor e coordenador do curso.