Publicado 16/04/2022 08:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras promove mais uma Ação Comunitária em Cidade Beira Mar na próxima semana, terça-feira, dia 19 de abril. O evento oferece diversas ações gratuitas e acontece entre 9h e 16h no Centro de Referência de Assistência Social (Cras Sul), localizado na rua Serafim Bastos, s/nº.

Durante a Ação Comunitária serão ofertadas as seguintes ações: atendimento do Serviço Social, varal solidário, artesanato, contação de história, doação de animais e cadastro para castração, oficinas de sabão e informática, recolhimento de recicláveis, oficinas de informática, emissão de 2ª via de certidão de nascimento e encaminhamento para retirada de CPF, apresentação de artistas circenses e artesanato, agendamento para troca de lâmpadas, cadastro para banco de empregos (inscrição), orientação jurídica, corte de cabelo e manicure.

A Ação Comunitária é uma união do Cras Sul, Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), Programa de Saúde Animal (PSA), Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras (Cedro), Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID), Comitê de Subregistro, Fundação Rio das Ostras de Cultura, Enel, Banco de Empregos, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), Centro de Conciliação, Mediação e Acordo (CCA) e Embeleze.

O objetivo da Ação Comunitária é promover o acesso a diversos serviços que viabilizam a integração comunitária, a mobilização social, o protagonismo da comunidade e fortalecem os vínculos entre as diversas famílias do território, desenvolvem a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização comunitária.