Reclamações e denúncias podem ser feitas pelo número (22) 2771-8786 - Divulgação

Publicado 19/04/2022 12:57

Rio das Ostras - A Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, vem promovendo ações educativas e inspeções em peixarias e supermercados. O objetivo é orientar os consumidores das principais características dos pescados e garantir uma compra segura.

“É importante verificar as condições gerais de higiene do local e do produto”, diz Robson Soares Chefe da Divisão de Serviços de Alimentação.

Além de inspecionar os estabelecimentos, as equipes estão colocando cartazes e distribuindo folhetos informativos, orientando sobre as regras de conservação do pescado e manipulação, que devem ser seguidas tanto na hora da compra quanto em casa.

“Os consumidores devem estar alerta quanto à qualidade dos produtos, frescos ou congelados. Em caso de dúvida, recomenda-se não comprar o pescado, para não colocar a saúde em risco. As boas práticas garantem a segurança dos alimentos, coibindo riscos de doenças de transmissão alimentar”, completa Marcelo Barelli, coordenador de Vigilância em Saúde.