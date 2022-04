A unidade móvel ficará estacionada em Cidade Praiana e oferecerá os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas - Divulgação

Publicado 18/04/2022 12:45

Rio das Ostras - Clientes da Enel Distribuição podem contar, além das lojas de atendimento oficiais e os canais digitais, com as lojas móveis da Companhia, que estarão nesta segunda, 18, e terça, 19, em Rio das Ostras. O objetivo da iniciativa, em parceria com o Procon, é facilitar o acesso aos serviços disponibilizados pela empresa distribuidora de energia por meio de uma van itinerante.

A unidade móvel ficará estacionada em Cidade Praiana e oferecerá os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

CANAIS DIGITAIS - A Companhia reforça que, para manter o distanciamento social, os clientes devem priorizar os canais digitais para atendimento. Todos os serviços de atendimento da empresa estão disponíveis em seus canais como pelo site da distribuidora (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), pelo WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e por meio da Central de Relacionamento: 0800 28 00 120.