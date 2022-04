Dona Nádia Souza, nascida em Rio das Ostras há 60 anos pelas mãos da parteira Dona Cota, se reconheceu em um dos registros antigos e ficou feliz em recordar a história - Divulgação/Maurício Rocha

Publicado 17/04/2022 11:00

Rio das Ostras - Aberta no último domingo, 10 de abril, a exposição “Quem ama, cuida” imprimiu uma paisagem diferente na Praça José Pereira Câmara, no Centro de Rio das Ostras. Oito estruturas de cinco por dois metros e meio com 16 painéis estão contando um pouco da história de Rio das Ostras e divulgando novos projetos.

A mostra, realizada pela Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, é um trabalho de pesquisa histórica e registros fotográficos que faz parte das comemorações dos 30 anos de emancipação político-administrativa do Município.

A exposição vem chamando a atenção do público que transita pelo Centro da Cidade. Dona Nádia Souza, nascida em Rio das Ostras há 60 anos pelas mãos da parteira Dona Cota, se reconheceu em um dos registros antigos e ficou feliz em recordar a história. “É uma mudança grande. Acompanhei todo o crescimento da Cidade porque sempre morei aqui. A exposição está linda, me fazendo voltar a memória da minha infância e recordar os bons tempos”, disse ela.

O servidor Alcelino Borges, que mora em Rio das Ostras desde antes da emancipação, ressaltou a importância da preservação da história enquanto visitava a exposição com a família. “É uma grande satisfação ver a exposição, um povo sem história é um povo sem memória. Tive o privilégio de participar de todas as ações públicas. Ver a Cidade crescendo é motivo de alegria e esperança de que ela vai continuar crescendo. As próximas gerações verão o legado deixado por nós e isso me dá muita satisfação. Fiquei emocionado em ver o passo a passo nesta exposição, reconhecer pessoas nas fotos é um privilégio”, contou.

Com o objetivo de contar a todos a história da jovem Cidade e divulgar as ações que estão em andamento, a exposição “Quem ama, cuida” ficará na Praça José Pereira Câmara até dia 30 de abril. Livre visitação.