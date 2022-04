O curso vai permitir que o aluno conheça os controles manuais e demais recursos da câmera fotográfica - Divulgação

Publicado 20/04/2022 08:00

Rio das Ostras - Quem quiser aprender a fotografar, essa é uma boa oportunidade. A Fundação Rio das Ostras de Cultura está promovendo, na Casa de Cultura Bento Costa Jr, mais um Curso Livre para a população. Os interessados já podem fazer a inscrição diretamente na unidade, que fica na Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, em frente à Praça São Pedro. A mensalidade é de R$ 85.

As aulas serão ministradas pelo instrutor Alexandre de Araújo Afonso e realizadas sempre às terças-feiras, das 9h30 às 11h30; e aos sábados das 13h30 às 15h30; de abril a dezembro. Para formar uma turma, é necessário o mínimo de dez alunos.

Dentre os objetivos do curso estão ensinar o aluno a compor uma fotografia corretamente, ajustar a luz da forma mais correta possível para cada situação e trabalhar com os controles manuais e demais recursos da câmera fotográfica, fazendo com que ele entenda os aspectos mais importantes que envolvem a arte da fotografia e suas técnicas.

O curso é uma iniciação na arte da fotografia, sendo composto por aulas teóricas e práticas em externa. Todo conteúdo das aulas será ministrado por um professor e, às vezes, por um assistente, o que proporciona mais agilidade na passagem do mesmo, além de aumentar a possibilidade de aprendizagem dos alunos.

CURSOS – Este é o quinto curso livre promovido pela Fundação de Cultura na temporada 2022. Os cursos “Desenho - Aquarela – Pintura”, “Capoeira Angola: aula de ritmo e movimentos”, “Pintura Acrílica” e “Biscuit” continuam com inscrições abertas. Mais informações sobre qualquer um dos cursos diretamente na Casa de Cultura ou pelo telefone (22) 2764-1768.