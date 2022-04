odo mundo cantou junto com Nino Russo os sucessos do saudoso Renato Russo - Divulgação/Allexandre Costa

odo mundo cantou junto com Nino Russo os sucessos do saudoso Renato RussoDivulgação/Allexandre Costa

Publicado 20/04/2022 08:00

Rio das Ostras O feriadão da Semana Santa nunca mais vai ser o mesmo em Rio das Ostras. Depois do último fim de semana, o Festival de Covers se consolidou como mais um evento de sucesso do Calendário da Cidade. Foram quatro dias de muita música e diversão para moradores e turistas.



Dados da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo informam que a taxa de ocupação hoteleira chegou a 80% e a arrecadação de alimentos comprovam o sucesso de público. A contagem das doações ainda está em andamento, mas a expectativa é que passe de 10 toneladas.



OS BENEFICIADOS - Os alimentos beneficiarão 21 entidades e movimentos filantrópicos: Projeto 12vezes25, Mutirão Solidário, Philia, Casa dos Velhinhos de Casimiro de Abreu, Égide, Suave Caminho, Pastoral da Portelinha, Casa do Sorriso, Apae, Pestalozzi, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Sul, Norte, Central, Cantagalo, Mar do Norte e Rocha Leão, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Sociedade dos Vicentinos do Centro, Cidade Praiana e Praia Âncora.



Ao todo foram cerca de 60 horas de música que agradaram a todos os públicos. Desde bandas e cantores do rock e pop nacional a ícones da música brasileira como Cazuza, Alcione, Tim Maia, Renato Russo e Roberto Carlos. Bandas que marcaram gerações como O Rappa e NX Zero e até nomes internacionais como Queen, Bruno Mars, Nirvana, Pearl Jam, Amy Winehouse e muitos outros foram destaque nos quatro dias do Festival.

O Festival de Covers foi um programa para toda a família Divulgação/Allexandre Costa



O público foi o mais variado. Famílias inteiras escolheram o evento para curtir o feriado em Rio das Ostras.



O Festival foi muito além da área de Eventos de Costazul. Todos os shows foram transmitidos pelo Facebook Oficial da Prefeitura de Rio das Ostras. Os números superaram a expectativa, somente a live do domingo, dia 17, atingiu a marca de quase 500 pessoas assistindo simultaneamente.



A cobertura jornalística e fotográfica do evento também foi um sucesso. Com as publicações do Festival o total de alcance da página do Facebook oficial cresceu em 7%, desde a última quinta-feira, 14.



O 2º Festival de Covers foi uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com produção da Trik Trik Produções, contou com o apoio da Sumicity, MX Produções, Exclama Comunicação, Shopping Plaza Rio das Ostras, Rádio Hits 99,7 Macaé, e teve patrocínio do Supermercado Azul, Coca-Cola, Mercado Villa, Estrella Galicia e Monster. O público foi o mais variado. Famílias inteiras escolheram o evento para curtir o feriado em Rio das Ostras.O Festival foi muito além da área de Eventos de Costazul. Todos os shows foram transmitidos pelo Facebook Oficial da Prefeitura de Rio das Ostras. Os números superaram a expectativa, somente a live do domingo, dia 17, atingiu a marca de quase 500 pessoas assistindo simultaneamente.A cobertura jornalística e fotográfica do evento também foi um sucesso. Com as publicações do Festival o total de alcance da página do Facebook oficial cresceu em 7%, desde a última quinta-feira, 14.O 2º Festival de Covers foi uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras e Fundação de Cultura, com produção da Trik Trik Produções, contou com o apoio da Sumicity, MX Produções, Exclama Comunicação, Shopping Plaza Rio das Ostras, Rádio Hits 99,7 Macaé, e teve patrocínio do Supermercado Azul, Coca-Cola, Mercado Villa, Estrella Galicia e Monster.