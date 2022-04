Podem participar do evento atletas de três categorias: masculina, feminina e mista - Divulgação

Publicado 22/04/2022 13:39

Rio das Ostras - Rio das Ostras sedia neste sábado e no domingo, dias 23 e 24 de abril, a 1ª Etapa do Circuito Lagos de Frescobol 2022. O evento acontece na quadra de esportes da Praia do Bosque, com início às 8 horas.

A 1ª Etapa do Circuito Lagos de Frescobol 2022 é uma iniciativa da Alpha Frescobol e tem o apoio da Subsecretaria de Esporte de Rio das Ostras.