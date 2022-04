As alunas terão uma programação especial esta semana - Divulgaçao

Publicado 25/04/2022 23:00

Rio das Ostras - Para comemorar o Dia Nacional da Dança, no dia 29 de abril, a Fundação Rio das Ostras de Cultura, por intermédio do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, vai promover a Semana da Dança – Onda 2022 entre os dias 25 e 29 de abril, com várias atividades para os alunos e para o público.

Além de fortalecer a importância da Dança na vida das pessoas e na sociedade como um todo, especialmente como elemento de inclusão social e profissional, a Semana da Dança tem como objetivo atender às demandas que surgem das necessidades dos estudantes do curso de Dança.

A programação será dividida em duas etapas. A primeira, entre os dias 25 e 27, será restrita para os alunos matriculados nos cursos Básicos e Técnicos da Dança. Já nos dias 28 e 29, o público vai poder assistir à aula aberta, em praça pública, para os alunos.

Nesta segunda, 25, os estudantes vão assistir, a partir das 19h, no Teatro Popular, a apresentação de convidados especiais com a programação “Quem dança é mais feliz!”. Vão se apresentar para os alunos a professora de Ballet Clássico, Ana Flávia; Livia Rodrigues e Ana Clara Moniz, do Estúdio Vibre, com “Dança para todos os corpos”; Luiz Kamau e “Os Zés da Vida”, com dança de rua; e Letícia Martins, com “Sonhos de uma Bailarina da Onda”.

Na terça, dia 26, os nutricionistas Renata Vasconcelos e Matheus Leite promovem, a partir das 19h, uma roda de conversa com os alunos, na Onda, com o tema “Nutrição Comportamental: Alimentação e Saúde para um corpo dançante”. Na quarta, 27, é a psicóloga Juliana Andrade promove uma roda de danças circulares e terapêuticas, com o tema “Dançar para Viver e Florescer”

Na quinta, 28, e na sexta, 29, o público vai poder assistir às aulas abertas que serão ministradas para os alunos matriculados na Onda, na Praça José Pereira Câmara, a partir das 18h. Na quinta, a professora Vanessa Barcelos ministra uma aula de Dança Moderna. Já na sexta, as aulas serão de Dança Clássica, com as professoras Gabriela e Yasmim; e de Dança de Rua, com o professor Luiz Kamau.

De acordo com a diretora do Centro de Formação Artística, Fabiana Nagib, a programação está bem diversificada e abrangente. “A intenção é abordar temas como saúde física e emocional das bailarinas e bailarinos, cuidados com a alimentação, ampliação dos olhares sobre as modalidades e possibilidades da dança e, acima de tudo, apresentar um pouco mais sobre o cotidiano da nossa escola, aproximando a comunidade com o curso de Dança da Onda”, explicou.