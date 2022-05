Bandidos podem ter ordenado toque de recolher no Guaibim em retaliação à prisão dos irmão assassinos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/05/2022 00:03

Rio das Ostras - A Operação Sicário da Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), dois criminosos acusados de triplo homicídio qualificado. Douglas de Jesus Brito e Valderson de Jesus Brito, oriundos do estado da Bahia, estavam escondidos na casa de parentes, no bairro Palmital, em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os agentes da 121ªDP – Delegacia de Casimiro de Abreu, responsáveis pela captura dos elementos, informaram que os irmãos, conhecidos como Douglinhas e Bulguinha, são integrantes da facção criminosa denominada BDM (Bando do Maluco) e estavam com mandados de prisão por triplo homicídios de desafetos, ocorrido na Ilha Argentina no Guaibim, Valença, BA. Além disso, também são investigados por participação em diversos homicídios atribuídos à BDM.



De posse dos dados de inteligência passados pela Polícia Baiana, a equipe da 121ªDP realizou trabalhos externos de campanha e apurou que os infratores estavam em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, e posteriormente foram para casa de parentes no bairro Serramar, em Rio das Ostras. Local, que foram presos.

A Civil também informou que a abordagem policial foi dificultada, em função da existência de dois cães da raça pit bull que vigiavam a residência. Os assassinos tentaram fugir, mas foram pegos pelos policiais que haviam realizado um cerco tático.

Um portal de notícias local de Valença, no Baixo Sul da Bahia, noticiou que houve um toque de recolher na localidade de Guaibim na noite de terça (3), por volta das 20h.

De acordo com testemunhas, cerca de 25 homens adentraram no local sentido Ilha e à comunidade da Portelinha, ordenando que ninguém saísse ou entrasse.

A Polícia investiga o episódio, que pode estar ligado com a prisão dos homicidas ‘Douglinhas’ e ‘Bulguinha’, presos em Rio das Ostras - RJ.