Publicado 04/05/2022 07:00

Rio das Ostras - O projeto OdontoSesc retorna a Rio das Ostras a todo vapor para oferecer novos sorrisos a muita gente. A carreta já está estacionada na praça prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque e, em breve, começará a atender os munícipes.

A ação é uma parceria entre a Fecomércio - Federação do Comércio do Rio de Janeiro, por meio do Sindicomércio - Sindicato do Comércio Varejista de Rio das Ostras, com o Sesc e a Prefeitura de Rio das Ostras. Em 2020, o projeto atendeu em três meses 2577 em clínica ambulatorial e 13189 cidadãos em sessão clínica, com atividades internas e externas.

A OdontoSesc é uma unidade móvel equipada com aparelhos de ponta. Possui consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com revestimento, som ambiente e acessibilidade.

O tratamento também orienta os pacientes de Educação em Saúde com orientações sobre processo de escovação, uso de fio dental e outros assuntos ligados aos serviços odontológicos. Clinicamente serão realizadas restauração, extração simples, raspagem, limpeza, raios X e fluoretação.

Em breve serão comunicados como e quando os cidadãos podem retirar sua senha de atendimento.

REUNIÃO - A reunião de alinhamento aconteceu em 13, de forma on-line e estiveram presente o presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Lara Velho, o secretário de Saúde, Denilson Santa Rosa, e o subsecretário de saúde, Eduardo Farias, e representantes do Sesc Rio.

“A gente que quer ver Rio das Ostras se desenvolver fica muito orgulhoso de trazer um projeto como este, que, diretamente, oferta mais qualidade de vida aos nossos munícipes. O Sesc e a Fecomércio são grandes parceiros deste Município, que chega aos seus 30 anos com muita coisa para contar. Queremos construir bons projetos que virão. Vale ressaltar que estes atendimentos odontológicos ajudam a desonerar a Prefeitura e amplia a oferta de tratamento bucal”, contou Marcelo Ayres, presidente do Sindicato do Comércio de Rio das Ostras.