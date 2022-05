Jorge formou um acervo de fotografia de um dos principais e maiores eventos de Jazz do mundo, o Rio das Ostras Jazz & Blues - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 04/05/2022 09:00

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras se orgulhou da notícia da homenagem que o fotógrafo Jorge Ronald recebeu da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Dia 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, o projeto selecionado pelo edital “Cultura nas Redes 2”, a exposição Rio das Ostras, Capital do Jazz e do Blues, foi citada nas redes sociais do Governo Estadual como uma ação importante na divulgação destes gêneros no interior Fluminense.

Em 14 de maio, Jorge Ronald vai abrir seu acervo particular na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, no Centro de Rio das Ostras, e dividir com o público algumas imagens registradas na edição 2021 do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o evento mais importante da Cidade.

No Instagram, a Secretaria de Cultura escreveu sobre a exposição “Seu projeto é super relevante para o meio cultural brasileiro, Jorge formou um acervo de fotografia de um dos principais e maiores eventos de Jazz do mundo, o Rio das Ostras Jazz & Blues, que recebe músicos de todo o mundo".

“Estou muito feliz por este reconhecimento. Eu não esperava mesmo. Abrir este acervo é dar um grande presente à população de Rio das Ostras, que tem muito orgulho deste Festival, que fez o Município se transformar, por lei Estadual, a Capital Fluminense do Jazz e do Blues”, contou Jorge Ronald.