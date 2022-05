No curso de Hip Hop as aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, às 20h, com uma hora de duração - Divulgação

No curso de Hip Hop as aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, às 20h, com uma hora de duraçãoDivulgação

Publicado 20/05/2022 10:33 | Atualizado 20/05/2022 10:45

Rio das Ostras - O Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, mais conhecido como prédio da Onda, está com dois novos cursos livres para a população: “Violão e Guitarra” e “Hip Hop”. Os interessados em aprender a tocar um dos dois instrumentos ou a dançar podem entrar em contato pelo telefone (22) 2764-6376 ou fazer a sua inscrição direto na unidade, que fica localizada na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A mensalidade dos cursos está no valor de R$ 85.

CURSOS – O curso de “Violão e Guitarra” será ministrado pelo músico Luan Schuenckel sempre às segundas-feiras, em três horários, no período da manhã (9h, 10h ou 11h), tarde (14h, 15h ou 16h) ou noite (18h, 19h ou 20h). As aulas terão duração de 50 minutos, com no máximo três alunos por horário.

O primeiro objetivo do curso é a comunicação e a expressão pela música, que se dá através da interpretação, improvisação e composição. A metodologia utilizada será por meio de atividades que favoreçam esse processo. A ideia é trazer para sala de aula interpretações de músicas já existentes, para que os alunos possam vivenciar o processo de expressão individual e grupal.

No curso de Hip Hop as aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, às 20h, com uma hora de duração. De acordo com o professor Kettyson Ferreira Cruz, dentre os objetivos do curso estão proporcionar aos alunos o conhecimento da cultura Hip Hop de um modo geral, possibilitar a prática do estilo break, realizar trabalhos de dança produzidos de forma coletiva e individual, fomentando o surgimento de novas produções artísticas, tornar o aluno apto a obter o registro de profissional de dança e incentivar o aparecimento de novos talentos.