O playlist do Festival de Rio das Ostras é um "esquenta" para a edição do evento que acontece em junhoDivulgação/Celso Ávila

Publicado 20/05/2022 20:35

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras lançou mais um produto para que os amantes do Jazz e Blues comecem a entrar no clima do Festival, que vai acontecer entre os dias 16 e 19 de junho, no feriado de Corpus Christi. Uma seleção de músicas dos artistas confirmados para o evento está disponível no aplicativo de músicas Spotify.

É só procurar por Jazz e Blues Festival – Rio das Ostras – 2022 e curtir Roberto Fonseca, Takuya Kuroda, Ida Nilsen, Lorenzo Thompson, a Cor do Som entre outros. A seleção foi feita pela Assessoria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação e está disponível no link: https://tinyurl.com/JazzeBluesSpotify

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, reconhecido como melhor da América Latina pela mídia, volta com força total este ano, depois do avanço da vacinação contra a Covid-19. Serão mais de 30 shows gratuitos, em cinco palcos e cerca de 70 horas de boa música.

Acompanhe as novidades da edição 2022 do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival no site e redes oficiais.