A Fundação para a Infância e Adolescência promove diversos eventos e ações de inclusão social de crianças e adolescentes - Reprodução Internet

Publicado 31/05/2022 12:33 | Atualizado 31/05/2022 12:39

Rio das Ostras - A Fundação para a Infância e Adolescência, através do PACAD (Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiência) realizou nesta segunda-feira (30) o seminário “Os Desafios do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, no município de Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O evento reuniu 176 pessoas no espaço cedido pela Igreja Dignus Est, das 15h às 18h. Dividido em dois momentos, o seminário contou com as palestrantes convidadas Marcelle Camargo e Emanuelle Dutra Fernandes de Souza, que abordaram o tema “Nada Sobre Nós Sem Nós – Conhecer para Incluir“ e “Promovendo Oportunidades”, respectivamente.



“Com muito orgulho realizamos novamente este seminário FIA/RJ, que foi um sucesso em sua primeira edição no município do Rio de Janeiro, agora em Rio das Ostras. É importante desmistificarmos alguns estigmas e olharmos para o TEA de forma mais natural. A informação e o conhecimento são a chave para uma mudança”, declarou Fernanda Lessa, presidente da FIA/RJ