Publicado 26/05/2022 17:38 | Atualizado 26/05/2022 17:46

Rio das Ostras - A reunião da diversidade artística promete dar uma atmosfera diferente ao distrito de Casimiro de Abreu, Barra de São João, neste final de semana. Integrantes do Coletivo “Nós Caiçara”, composto por instrumentistas, cantores e compositores farão apresentações no espaço da Toca do Guaiamum na sexta, dia 3 de junho, a partir das 20h30. O couvert artístico será de R$ 15.

O músico Ivo Vargas mostrará seu show “Indie Caiçara”, com experimentos do disco “Atalaia”; e o poeta Raphael Carvalho apresentará seus seus textos, aproximando música, dança e literatura.

As apresentações serão exibidas pelo canal oficial do Toca do Guaiamum e fazem parte do edital “Cultura Presente nas Redes 2”, com aporte financeiro do Governo do Estado do Rio de Janeiro e apoio da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.

Além da exibição on-line e presencial, alguns estabelecimentos vão transmitir as apresentações em televisores, telões e caixas de som, ofertando programação diferenciada para o público. Os espaços ganharão um selo de “Incentivador Cultural Caiçara”, uma espécie de kit de artes digitais com a logomarca do espaço. Este material é composto de cards adaptados para redes sociais como Instagram, Facebook e Story.

A Toca do Guaiamum fica localizada à rua Serafim Teixeira de Bastos, nº 576.

O COLETIVO – O Coletivo Nós Caiçara é um grupo organizado em Barra de São João, composto por músicos, poetas e artistas plásticos. O grupo surgiu a partir do reconhecimento afetivo de identidades culturais que permeavam o imaginário criativo de seus integrantes, que é a cultura Caiçara.

O povo Caiçara é fruto de uma miscigenação entre indígenas, brancos e negros. Tem sua colonização quando os portugueses aprenderam a sobreviver nas terras costeiras e Barra de São João é um destes espaços geológicos, sendo uma das pioneiras e por muitos anos o lugarejo manteve sua economia essencialmente pesqueira.

A cultura Caiçara possui uma ligação especial com o mar e com o rio. Assim, os caiçaras sabiam as técnicas de escutar os ventos, se guiavam pelas marés, percebiam o ciclo dos animais e outras sutilezas da natureza.

“Estas sutilezas se encontram nas melodias e canções dos músicos e compositores Ivo Vargas e Rodolpho Mendes, que integram o Coletivo ‘Nós Caiçara’ ou nas poesias de Raphael Carvalho, poeta que retrata a vivência Caiçara por meio da literatura”, explica Luiza Cruz, produtora cultural.

APRESENTAÇÕES – No “Indie Caiçara”, Ivo Vargas vem com uma proposta musical a partir do disco “Atalaia”, lançado pelo artista. Nas letras e melodias, remete tanto ao moderno quanto ao tradicional, sendo não somente uma proposta musical artística, mas também uma ferramenta de ação voltada às questões sócio culturais e ambientais da cultura Caiçara.

No “Caiçaral”, Raphael Carvalho, poeta, relata nos textos a sua vivência Caiçara por meio da literatura. “Amana Aeteçaura” carrega toda a leveza dos ventos litorâneos em sua dança e performance.

EDITAL - O Edital Cultura Presente nas Redes II faz parte do Pacto Cultural RJ, com uma série de editais de fomento à arte Fluminense, no momento de retomada cultural, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.